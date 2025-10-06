È Ora I civici con Tomasi | Giani? Fa lo scaricabarile

"Giani? Sulla sicurezza è Il campione del mondo di scarica barile. Abbiamo il peggior sistema di gestione dei rifiuti del Paese e il centro sinistra che fa? Lo ha rifirmato sei mesi fa. La sanità? Spendiamo 8.1 miliardi di euro e siamo coi bilanci in rosso ripianati dai cittadini in busta paga ed il 51% di noi toscani andiamo in strutture private". È un fiume in piena Alessandro Tomasi alla presentazione della lista civica che lo sostiene alla corsa a Governatore della Toscana- La lista civica si chiama "È ora" composta da impiegati, professionisti, imprenditori e studenti. La presentazione è avvenuta alla Taverna del mercato a pochi metri da piazza delle Vettovaglie luogo spesso teatro di malamovida e furibonde risse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

