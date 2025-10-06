È nato Michele | l’annuncio di Caterina Balivo e la gioia in studio Mamma per la terza volta

Un nuovo fiocco azzurro illumina il mondo dello spettacolo: Margot Sikabony, indimenticabile interprete di Maria Martini nella fiction Un medico in famiglia, è diventata mamma per la terza volta. L’attrice, oggi 42enne e lontana dal piccolo schermo, ha dato alla luce un maschietto. A rivelarlo in diretta è stata Caterina Balivo durante una puntata del suo programma La Volta Buona, nel corso di un’intervista a Giulio Scarpati, il celebre Lele Martini della serie Rai. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, suscitando l’entusiasmo dei fan più affezionati. Come annunciato dalla Balivo, il piccolo si chiama Michele, un nome classico e dal profondo significato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

