È nata la trunk-or-treat mania | l’Halloween dei parcheggi tra bagagliai aperti e piogge di dolcetti
Halloween sta cambiando volto. Se fino a pochi anni fa l’immagine classica della festa era quella di bambini mascherati che bussavano porta a porta al grido di “trick-or-treat” (dolcetto o scherzetto), oggi una nuova tradizione si sta imponendo con forza: il trunk-or-treat (bagagliaio o scherzetto). Invece di percorrere le strade del quartiere, famiglie intere si ritrovano in parcheggi designati, spesso presso chiese, scuole o campi sportivi, dove i bambini raccolgono caramelle passando da un’auto all’altra. Un modo per creare un ambiente più sicuro, con decine di bagagliai aperti e ben decorati, ricolmi di ogni leccornia. 🔗 Leggi su Cultweb.it
