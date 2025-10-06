È morto il magistrato Francesco Sicilia una vita dedicata alla giustizia
Una vita interamente dedicata alla giustizia. Un professionista che si è sempre distinto per rigore, equilibrio e umanità. È morto il magistrato Francesco Sicilia. Si è spento all'età di 95 anni all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, questa mattina lunedì 6 ottobre.Chi è Francesco SiciliaUomo di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
È morto a 95 anni il magistrato Francesco Sicilia, ultimo pretore dirigente di Viterbo Viterbo - I funerali saranno celebrati mercoledì - Lascia l'amata moglie Graziella e tre figli Articolo: https://www.tusciaweb.eu/2025/10/morto-95-anni-magistrato-francesco-sicilia Vai su Facebook