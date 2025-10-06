È morto il figlio di Tina Turner chi era Ike Turner Jr aveva 67 anni

Era stato colpito da un ictus a settembre 2025 e dopo settimane tra la vita e la morte Ike Turner Jr non ce l’ha fatta e sabato 4 ottobre se n’è andato all’età di 67 anni. Il figlio della leggenda della musica Tina Turner e di Ike Turner da anni soffriva di problemi cardiaci e la sua salute complessiva nel corso del tempo era peggiorata progressivamente Chi era Ike Jr., cresciuto nella famiglia Turner. Figlio di Ike Sr. e Lorraine Taylor, Ike Jr. fu adottato da Tina Turner insieme al fratello Michael quando erano ancora bambini. In quella famiglia così nota, Ike ha iniziato a coltivare da subito la sua passione per la musica, provando ogni strumento che gli capitava tra le mani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

