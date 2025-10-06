È morto Ike Turner Jr il figlio del famoso duo musicale Ike & Tina Turner aveva un’insufficienza renale

Ike Turner Jr., figlio del celebre duo musicale Ike & Tina Turner, si è spento all’età di 67 anni. Il decesso è avvenuto sabato 4 ottobre in un ospedale di Los Angeles, come confermato al portale Tmz dalla parente Jacqueline Bullock. La sua scomparsa segna un altro lutto per una famiglia che ha già conosciuto diverse tragedie negli ultimi anni, inclusa la morte della madre adottiva Tina Turner, avvenuta nel maggio 2023 in Svizzera, e quella del fratello Ronnie nel dicembre 2022. I fan di tutto il mondo continuano a rendere omaggio sui social, ricordando Ike Jr. come parte integrante di una delle dinastie musicali più iconiche del XX secolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Ike Turner Jr, il figlio del famoso duo musicale Ike & Tina Turner aveva un’insufficienza renale

