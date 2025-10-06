È morto Ike Turner Jr figlio di Tina Turner | aveva 67 anni

Ike Turner Jr., figlio della leggendaria coppia musicale formata da Ike e Tina Turner, è morto all’età di 67 anni. A confermare la notizia è stata Jacqueline Bullock, nipote della celebre cantante, che ha parlato con il sito statunitense TMZ. Turner Jr. è deceduto sabato 4 ottobre in un ospedale di Los Angeles, stroncato da una grave insufficienza renale, soltanto un giorno dopo aver compiuto gli anni. Una perdita che si aggiunge alla lunga serie di lutti che negli ultimi anni hanno colpito la famiglia Turner, segnata sì dalla musica e dal successo, ma anche da tragedie personali e difficili vicende familiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

