E' morto Emilio Bertocci uno degli ultimi testimoni della strage del Mulinaccio

Questa mattina è venuto a mancare Emilio Bertocci, uno degli ultimi testimoni diretti della strage del Mulinaccio, avvenuta nel 1944.Uomo semplice e riservato, Emilio ha dedicato buona parte della sua vita alla memoria storica della sua comunità, raccontando con lucidità e dignità quanto accadde. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

