E’ morto Arnaldo Bruni grande storico della letteratura italiana

Firenze, 6 ottobre 2025 – Lo storico della letteratura italiana Arnaldo Bruni, studioso di rilievo nel panorama accademico nazionale e punto di riferimento per gli studi sul Neoclassicismo, è morto a Firenze all'età di 82 anni. I funerali si terranno martedì 7 ottobre alle 15 alle cappelle del commiato in via delle Gore a Firenze. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dall' Università degli Studi di Firenze, dove Bruni è stato professore ordinario di Letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica, Nato a Scansano (Grosseto) nel 1943, Bruni ha iniziato la sua carriera accademica all'Università di Firenze nel 1992 come professore associato, per poi diventare ordinario nel 2001.

