È morto Aimo Moroni Milano piange lo storico chef stellato

È morto a 91 anni Aimo Moroni, volto storico della cucina milanese. Insieme alla moglie Nadia ha dato vita al famoso ristorante di via Raimondo Montecuccoli. Toscano di nascita, milanese di adozione, lo chef si è spento nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre. A dare la notizia sui social è stato l'account ufficiale del locale: " Cari tutti, siamo profondamente addolorati nel comunicarvi che questa notte il caro e a mato Aimo ci ha las ci ati, circond ato dall’abb raccio de i suoi cari e de lla s ua famiglia ". L'arrivo a Milano e la trattoria. Partito da San Miniato, città del Pisano, nell'immediato dopoguerra, inizia a lavorare in un bar insieme a Nadia, la donna della sua vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

