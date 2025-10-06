È morto Aimo Moroni | Milano dice addio a un simbolo della sua ristorazione

Gamberorosso.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 91 anni Aimo Moroni, fondatore con la moglie Nadia del celebre Luogo di Aimo e Nadia. Tra i padri della Milano gastronomica, ha trasformato una trattoria di periferia in un’istituzione della cucina italiana. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

200 morto aimo moroni milano dice addio a un simbolo della sua ristorazione

© Gamberorosso.it - È morto Aimo Moroni: Milano dice addio a un simbolo della sua ristorazione

In questa notizia si parla di: morto - aimo

Aimo Moroni (patron del ristorante Aimo e Nadia) è morto

Morto Aimo Moroni, Milano dice addio allo storico chef: con la moglie Nadia era l’anima de ‘Il Luogo’

200 morto aimo moroniMorto Aimo Moroni, Milano dice addio allo storico chef: con la moglie Nadia era l’anima de ‘Il Luogo’ - Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto sui social: “Un grande testimone di quell’eccellenza italiana che ci ha reso famosi nel m ... ilgiorno.it scrive

200 morto aimo moroniAimo Moroni, morto lo chef stellato e simbolo della cucina italiana con la moglie Nadia. Aveva 91 anni - &#200; morto lo chef stellato Aimo Moroni, uno dei volti più noti della ristorazione italiana. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 200 Morto Aimo Moroni