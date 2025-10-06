È morta Kimberly Hébert Gregory l'attrice di Grey's Anatomy e The Big Bang Theory aveva 52 anni

Addio a Kimberlybert Gregory, attrice nota al pubblico per i suoi ruoli in serie di successo come Grey's Anatomy, Vice Principals nei panni della dottoressa Belinda Brown e The Big Bang Theory. Aveva 52 anni e, stando alle parole dell'ex marito, era malata da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morta a 52 anni Kimberly Hebert Gregory, attrice di ‘The Big Bang Theory’ e ‘Grey’s Anatomy’

