Lutto nel mondo del cinema. Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie di successo come “Vice Principals”, “Grey’s Anatomy”, “The Big Bang Theory” e “Better Call Saul”, è morta lo scorso venerdì 3 ottobre all’età di 52 anni. La notizia è stata confermata dall’ex marito, l’attore Chester Gregory, in un commovente post su Instagram. Le cause del decesso non sono state rese note. “Eri l’incarnazione della luce – ha scritto -. Una donna nera la cui mente illumina ogni stanza, la cui presenza portava sia fuoco che grazia. Ci hai insegnato lezioni di coraggio, nell’arte, nella resilienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morta Kimberly Hébert Gregory: ha recitato in “Grey’s Anatomy” e “The Big Bang Theory”. L’ex marito e collega Chester Gregory: “Rivivrai in nostro figlio”