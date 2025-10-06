È morta Kimberly Hébert Gregory attrice di Grey’s Anatomy e Vice Principals
Roma, 6 ottobre 2025 - Addio a Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie di successo come "Vice Principals", "Grey's Anatomy", "The Big Bang Theory" e "Better Call Saul". L'attrice è morta venerdì 3 ottobre all'età di 52 anni. A dare la triste notizia è stato l'ex marito, l'attore Chester Gregory, in un post su Instagram. Non sono state rese note la cause del decesso. Kimberly è nata a Houston il 7 dicembre 1972. La sua carriera si è sviluppata principalmente tra cinema e televisione. Il debutto nel 2007 in tv nella serie "The Black Donnellys", dove era una capo infermiera, e nello stesso anno esordio anche al cinema in "Manuale di infedeltà per uomini sposati" con Chris Rock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
