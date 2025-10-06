E la Figlinvest va La felice transizione di Marina e Pier Silvio
Monza addio, l’ultima passione sportiva di papà Silvio, lasciata all’amico Adriano Galliani, è costata ben 240 milioni di euro in soli sei anni. Ora che la squadra è stata. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: figlinvest - felice
La felice transizione di Marina e Pier Silvio in Fininvest. Calcio addio, Mediolanum è solida, Mondadori e Mediaset evolvono. La politica resta sullo sfondo. L'articolo di Stefano Cingolani è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
La felice transizione di Marina e Pier Silvio in Fininvest. Calcio addio, Mediolanum è solida, Mondadori e Mediaset evolvono. La politica resta sullo sfondo. L'articolo di Stefano Cingolani è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it Vai su Facebook