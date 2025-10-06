E la Figlinvest va La felice transizione di Marina e Pier Silvio

Ilfoglio.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza addio, l’ultima passione sportiva di papà Silvio, lasciata all’amico Adriano Galliani, è costata ben 240 milioni di euro in soli sei anni. Ora che la squadra è stata. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

e la figlinvest va la felice transizione di marina e pier silvio

© Ilfoglio.it - E la Figlinvest va. La felice transizione di Marina e Pier Silvio

In questa notizia si parla di: figlinvest - felice

Cerca Video su questo argomento: Figlinvest Felice Transizione Marina