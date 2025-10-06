È iniziata la nuova guerra europea agli ebrei
"Un terrorista ha ucciso due persone in una sinagoga a Manchester, in Inghilterra. La cosa più preoccupante è che, nonostante le espressioni di choc dei politici, nessuno sembra davvero sorpreso”. Così il Wall Street Journal. “La polizia di Manchester afferma che l’aggressore è Jihad al Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origine siriana. I fedeli si stavano radunando per osservare lo Yom Kippur, la festa più importante dell’anno ebraico. Potrebbe volerci del tempo prima che gli investigatori individuino un movente preciso, ma non serve molta immaginazione per azzardare ipotesi, dato l’obiettivo e la tempistica: una festa solenne a pochi giorni dal secondo anniversario dell’invasione di Israele da parte di Hamas, il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
