È indegno paragonarsi agli ostaggi di Hamas la Flotilla esagera e Macron | quindi oggi

- Buongiorno al Garante per la Privacy, che oggi ci fa sapere che “la raccolta e la successiva diffusione di video estratti abusivamente da telecamere posizionate in luoghi privati all'interno del territorio italiano, vìola la normativa privacy europea e nazionale”. Anvedi: io pensavo fosse legittimo. - Sia lode a Fabio Capello che dice la verità: la qualità del calcio in Italia si è abbassata. Fine. Diciamo pure che è sotto il livello minimo per ritenerlo un campionato di prima fascia europea. - Un altro governo di Macron è caduto, questo manco il tempo di nascere. Ormai ho perso il conto di quanti esecutivi ha dovuto rimpastare il presidente dopo la sconfitta alle Europee e dopo la “finta” vittoria alle Legislative (Bardella bloccato solo da innaturali alleanze tra tutti gli altri). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

