È il miglior Allegri di sempre al Milan | negli ultimi 10 anni solo Pioli ha fatto meglio

2025-10-06 10:33:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: I punti parlano chiaro: mai Allegri aveva cominciato così bene al Milan. Negli ultimi 10 anni, solo Pioli ha fatto meglio. Il Milan esce dalla trasferta dell'Allianz Stadium con un pareggio che porta i rossoneri a -2 dalla vetta del campionato, occupato dal Napoli e dalla Roma, entrambe a quota 15 punti dopo queste prime sei giornate di Serie A. Una partenza ottima da parte della squadra di Massimiliano Allegri che, escluso il primo scivolone casalingo contro la Cremonese, ha inanellato una serie di risultati utili consecutivi fra tutte le competizioni (Coppa Italia compresa, dato il successo con il Lecce) che si attesta a 6, con 5 vittorie e il pari ottenuto domenica sera con la Juventus.