EGO Italia ottiene la certificazione Great Place to Work 2025 premio alla qualità della cultura lavorativa

CAMERANO – Attenzione alle persone, cura del benessere e un ambiente di lavoro di qualità: è questa la "ricetta" che ha portato E.G.O. Italia – sede italiana e centro di competenza per la cottura a gas del Gruppo E.G.O. – a ottenere la certificazione rilasciata dalla società Great Place to Work. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

