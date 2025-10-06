EGO Italia ottiene la certificazione Great Place to Work 2025 premio alla qualità della cultura lavorativa
CAMERANO – Attenzione alle persone, cura del benessere e un ambiente di lavoro di qualità: è questa la "ricetta" che ha portato E.G.O. Italia – sede italiana e centro di competenza per la cottura a gas del Gruppo E.G.O. – a ottenere la certificazione rilasciata dalla società Great Place to Work. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: italia - ottiene
Atletica, l’Italia ottiene le prime due medaglie agli Europei U23 nella marcia. Dentato e Cappelletti in finale nei 200
Fratelli d'Italia ottiene quattro nuove adesioni ad Adrano
Fistball, l’Italia ottiene due vittorie e giocherà i quarti ai World Games
La Storica Parata dei Turchi di Potenza ottiene un nuovo riconoscimento dal Ministero della Cultura, che la consacra tra le più importanti rievocazioni storiche italiane. Come ricorda l’assessora alla programmazione e digitalizzazione Loredana Costanza, si tra Vai su Facebook
Dichiarazione del Presidente Meloni, @GiorgiaMeloni https://governo.it/it/articolo/dichiarazione-del-presidente-meloni/29798… "L’Italia ottiene una promozione da #Fitch: la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsa - X Vai su X
GE HealthCare Italia: ottenuta la certificazione per la parita' di genere - GE HealthCare Italia ha ottenuto la Certificazione per la Parita' di genere. Riporta ilsole24ore.com