' E fu la Festa' nuova presentazione del libro di Sergio Gnudi sulla Festa Nazonale dell’Unità del 1985
Mercoledì 8 alle 17.30 nei giardini del complesso di edifici della Cooperativa Il Castello (in caso di maltempo nella sala adibita a biblioteca) è in programma la presentazione del volume 'E fu la Festa' scritto da Sergio Gnudi. Dopo la presentazione a Pontelagoscuro alla fine di luglio, il cui. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
