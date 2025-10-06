È finita basta Terremoto Domenica In Mara Venier se ne va | l’annuncio in tv

Mara Venier, la signora della domenica, continua a scrivere pagine importanti della televisione italiana. Con il sorriso che da sempre la contraddistingue, la conduttrice festeggia i 50 anni di “Domenica In”, programma storico di Rai Uno che l’ha vista protagonista per ben 17 edizioni. Una carriera fatta di affetto, passione e tenacia, ma anche di momenti di esitazione: più volte, infatti, Mara ha confessato di aver pensato di dire addio alla sua creatura televisiva. “Quando dico che è l’ultimo anno è perché lo penso, poi mi chiedono di tornare e non riesco a dire di no. Quest’anno faremo il 50esimo anniversario, sarà un’edizione corale, ma poi basta”, ha dichiarato di recente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it