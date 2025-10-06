È davvero l’ultimo anno di Domenica In Il prossimo sarò qui a divertirmi ho trovato tutti i vecchi amici | Mara Venier a Che Tempo Che Fa – VIDEO

Nei mesi scorsi si è molto parlato della marcia di avvicinamento tra “Che Tempo Che Fa” e Mara Venier. Dietro le quinte dell’azienda di Stato, più di qualcuno avrebbe mugugnato per l’eventuale presenza del volto di punta della domenica pomeriggio nel salotto di Fabio Fazio. E, alla fine, ieri domenica 5 ottobre la “zia” Mara era presente alla prima puntata, in diretta sul Nove. Fabio Fazio ha dichiarato: “Ogni tanto verrai a trovarci! Perché la grandezza di Mara è che viene e starà con noi al tavolo!”. L’ospite e volto Rai ha risposto: “Ma sì! Ho una grande voglia di divertirmi! Poi guarda sono arrivata qua e ho trovato tutti i vecchi amici”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

