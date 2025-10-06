È così non posso farci niente Katia Pedrotti in lacrime | la confessione su Ascanio Pacelli

Una delle coppie più amate nate nella Casa del Grande Fratello è tornata a emozionare il pubblico. Katia Pedrotti, ospite a Verissimo, ha raccontato con la voce rotta dall’emozione il legame indissolubile che la unisce da vent’anni ad Ascanio Pacelli, oggi opinionista del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. La loro storia, nata davanti alle telecamere, è diventata un simbolo di amore duraturo, capace di resistere al tempo e alle sfide della vita quotidiana. “Mi emoziono ancora”, ha confessato tra le lacrime la 47enne, ricordando il primo sguardo che la legò al 51enne discendente della storica famiglia Pacelli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it