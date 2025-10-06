È arrivato in gran segreto La ruota della fortuna colpaccio di Gerry Scotti | chi porta in studio

La corsa all’audience nell’affollato access prime time si fa sempre più serrata, e non si gioca più solo a colpi di share o di format, ma anche di ospiti d’eccezione. Questa volta è toccato a Gerry Scotti mettere a segno un colpo di scena degno dei migliori romanzi: portare nel suo studio un vero e proprio maestro del mistero. Dopo che “Affari Tuoi”, con Stefano De Martino al timone, aveva fatto parlare di sé grazie alla presenza di Herbert Ballerina tra i pacchisti, “La Ruota della Fortuna” ha deciso di rilanciare con un ospite internazionale di altissimo profilo. A rivelare l’indiscrezione è stato Santo Pirrotta nella sua newsletter “Celebrity Watch” per Vanity Fair, con una notizia che ha fatto rapidamente il giro dei social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it