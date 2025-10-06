E al Dall’Ara c’è anche Diamanti Calafiori fa il tifo Aebischer saluta gli ex compagni
Torna il campionato e il Dall’Ara torna luogo magico, dove tutto può accadere e dove tutti vogliono tornare: compresi gli ex. Torna da spettatore l’infortunato Aebischer, che attende gli ex compagni nel sottopasso prima della gara dove lo salutano il patron rossoblù Saputo e l’ad Fenucci. A fine gara, poi lo svizzero si complimenta con gli ex compagni negli spogliatoi. Spogliatoi dove fa capolino Riccardo Calafiori (nella foto), che rientrato in Italia per rispondere alla chiamata della nazionale fa tappa al Dall’Ara, lui che ancora è inserito nella chat whatsapp dei rossoblù e che alla piazza è rimasto legatissimo, dopo l’anno indimenticabile della qualificazione in Champions che portò al suo passaggio all’Arsenal. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dall - diamanti
