È ai domiciliari a Montesilvano ma viene trovato con sostanze stupefacenti giovane arrestato

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era già sottoposto ai domiciliari ma è stato arrestato dai carabinieri dopo che gli avrebbero trovato in casa delle sostanze stupefacenti.In manette è finito un uomo di 30 anni nel corso dei controlli dei militari dell'Arma alle persone sottoposte al regime di detenzione domiciliare.Il 30enne, in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

