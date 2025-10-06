È ai domiciliari a Montesilvano ma viene trovato con sostanze stupefacenti giovane arrestato
Era già sottoposto ai domiciliari ma è stato arrestato dai carabinieri dopo che gli avrebbero trovato in casa delle sostanze stupefacenti.In manette è finito un uomo di 30 anni nel corso dei controlli dei militari dell'Arma alle persone sottoposte al regime di detenzione domiciliare.Il 30enne, in.
