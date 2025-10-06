Durigon | Il buongoverno della Lega si afferma anche in Calabria premiati gli investimenti di Salvini

“La Lega si afferma anche in Calabria, dove il partito supera il 10% e cresce in modo significativo rispetto alle precedenti elezioni regionali”. Lo dichiara Claudio Durigon, vice segretario della Lega e sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, commentando i risultati elettorali nella regione. “Sin qui emergono dati importanti – aggiunge – con il 25% a Lamezia Terme e il 15% a Reggio Calabria, la città del ponte. Gli investimenti messi in campo dal ministro Matteo Salvini vengono premiati dai calabresi. Dalla Lega e dal centrodestra passa la rinascita del Sud Italia”. Durigon conclude con un messaggio di sostegno: “Buon lavoro al presidente Roberto Occhiuto e un ringraziamento alle donne e agli uomini della Lega per l’impegno sul territorio”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

