durante la paris fashion week kim kardashian sorprende tutti con un taglio castano nero cortissimo ispirato a kris jenner

N el pieno della Paris Fashion Week, Kim Kardashian ha catalizzato l’attenzione con un cambio hairlook che sa di rivoluzione. Nessuno immaginava di vederla così diversa dal solito. L’influencer e imprenditrice ha seguito Pamela Anderson e ha detto addio alle lunghezze. Kim si presentata in front row alla sfilata di Alaïa con un nuovo taglio cortissimo: un pixie cut castano nero lucidissimo. Un hairlook che ha già conquistato star come Emma Stone ed Emma Chamberlain. Un cambio minimal effetto wet, con frangia e ciuffi morbidi, che ha regalato al volto espressività e freschezza. PFW PE26: In e Out dallo Street Style. 🔗 Leggi su Iodonna.it
