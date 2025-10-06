Dumfries Inter spunta un nuovo retroscena sul cambio | ecco cosa è successo in panchina con Chivu
Inter News 24 Dumfries Inter, le ultime sul momento dell’esterno olandese nerazzurro dopo l’ultima grande stagione disputata. I dettagli. La reazione di Denzel Dumfries dopo la sua sostituzione al 55? minuto contro la Cremonese non è passata inosservata. Il laterale olandese, visibilmente contrariato, ha mostrato il suo disappunto per la decisione di Cristian Chivu, che lo ha richiamato in panchina in un momento delicato della partita. A commentare l’accaduto è stata la bordocampista di DAZN, Federica Zille, che ha fornito alcune informazioni in merito durante la trasmissione “Fuoriclasse”. Zille ha spiegato che, seppur la reazione di Dumfries fosse forte, non fosse una sorpresa. 🔗 Leggi su Internews24.com
