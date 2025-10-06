Dumfries Inter per Chivu non c’è nessun caso | cosa emerge dopo la reazione alla sostituzione
Inter News 24 Dumfries Inter, le ultime sul momento dell’esterno olandese nerazzurro dopo l’ultima grande stagione disputata. I dettagli. La stagione 20252026 dell’ Inter secondo La Gazzetta dello Sport è un esempio di resilienza e adattamento sotto la guida di Cristian Chivu, allenatore che, dopo un avvio difficile con due sconfitte consecutive, ha saputo dare alla squadra una nuova identità. Non solo tattica, ma anche mentale. Il tecnico rumeno ha trasformato l’Inter in una squadra organizzata, determinata e pronta a lottare su ogni pallone, dimostrando che la crescita non è solo nel gioco, ma anche nell’approccio psicologico e nell’affiatamento del gruppo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: dumfries - inter
Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia
Mercato Inter, Dumfries via con la clausola? Ecco l’ultima idea per la corsia destra!
Dumfries parte? La clausola tenta le big europee e l'Inter potrebbe puntare su...
DUMFRIES ARRABBIATO PER IL CAMBIO, CHIVU SPEGNE LE POLEMICHE: “GIUSTO SI SIA INCA…” #dumfries #chivu #inter #intercremonese - X Vai su X
Chivu: "Dumfries arrabbiato per il cambio? Deve esserlo. Inter dominante contro la Cremonese" Vai su Facebook
Inter, nuove idee con la benedizione della squadra. Dumfries? Tutto finito negli spogliatoi - Dopo le due sconfitte consecutive, la squadra di Chivu ha reagito e ora è in grande fiducia. Da msn.com
Inter, Dumfries come de Bruyne, Chivu minimizza: “Meglio un giocatore arrabbiato che rassegnato” - Il comportamento di Chivu si distingue nettamente da quello mostrato qualche settimana fa da Antonio Conte, dopo la reazione stizzita di Kevin De Bruyne alla sostituzione nel match contro il Milan. Lo riporta gonfialarete.com