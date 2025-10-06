Due voti di censura inutili contro Ursula von der Leyen
Per la seconda volta in appena tre mesi, i deputati europei saranno chiamati a discutere e votare una mozione di censura contro la Commissione di Ursula von der Leyen nella sessione plenaria che si apre oggi a Strasburgo. Anzi due. Le mozioni sono state presentate rispettivamente dal gruppo di estrema sinistra The Left e dal gruppo di estrema destra dei Patrioti per l’Europa e saranno messe in votazione giovedì 9 ottobre. Il dibattito è previsto per questo pomeriggio Entrambe le mozioni non hanno praticamente alcuna possibilità di essere approvate. I gruppi della maggioranza pro europea hanno già annunciato che voteranno contro la censura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
