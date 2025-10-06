Due nuovi casi di morti sul lavoro, a Ventimiglia e Pomigliano d’Arco. Nella città ligure, in provincia di Imperia, un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo che si è ribaltata la ruspa su cui si trovava, mentre stava lavorando. Sono stati vani i soccorsi da parte del personale sanitario del 118. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ma dalle prime informazioni emerge che l’operaio è rimasto schiacciato sotto il mezzo pesante una volta ribaltato. Non è ancora chiaro però se sia anche precipitato in una scarpata. Sul posto è intervenuto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due morti sul lavoro, operaio schiacciato da una ruspa e un altro coinvolto in un’esplosione