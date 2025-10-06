Due morti sul lavoro operaio schiacciato da una ruspa e un altro coinvolto in un’esplosione
Due nuovi casi di morti sul lavoro, a Ventimiglia e Pomigliano d’Arco. Nella città ligure, in provincia di Imperia, un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo che si è ribaltata la ruspa su cui si trovava, mentre stava lavorando. Sono stati vani i soccorsi da parte del personale sanitario del 118. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ma dalle prime informazioni emerge che l’operaio è rimasto schiacciato sotto il mezzo pesante una volta ribaltato. Non è ancora chiaro però se sia anche precipitato in una scarpata. Sul posto è intervenuto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: morti - lavoro
Morti sul lavoro, il magistrato: “Incidenti mai casuali. Dalla politica alle imprese, nessuno fa il proprio dovere”
«Dodici morti sul lavoro da inizio anno nel Padovano, basta bollettini di guerra»: la denuncia
Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: crolla un'impalcatura, morti tre operai
Ravennawebtv. . Morti sul lavoro e cassa integrazione: numeri alti in regione 50 i tavoli di crisi sul territorio regionale che coinvolgono quasi 10 mila lavoratori. Più il lavoro diventa precario, più aumenta il problema legato all’insicurezza del lavoro stesso e più Vai su Facebook
Due operai morti sul lavoro in poche ore: tragedie a Torino e Milano #morti #lavoro #milano #torino #16settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/due-operai-morti-sul-lavoro-torino-milano_103546063-202502k.shtml… - X Vai su X
Morti sul lavoro, altre due vittime in Abruzzo e Piemonte e un ferito grave in Friuli Venezia Giulia - Un operaio schiacciato da una balla di materiali, un altro travolto dal crollo di un muro. Riporta ilfattoquotidiano.it
Ancora due morti sul lavoro, 'massacro sistematico' - Un'altra giornata segnata da lutti nei luoghi di lavoro in Italia: in poche ore sono avvenuti tre gravi incidenti, che hanno causato la morte di due operai tra l'Abruzzo e il Piemonte, e il ferimento ... Scrive ansa.it