Due minorenni morte sul tetto della metropolitana Allarme per il fenomeno Subway Surfing | ecco cos’è
La polizia di New York ha trovato due ragazze morte nelle prime ore di sabato mattina 4 ottobre a causa del “subway surfing”, la pratica di viaggiare sopra i treni in movimento. Gli agenti sono intervenuti poco dopo le 3 del mattino alla fermata di Marcy Avenue, a Brooklyn, dopo una chiamata al 911. Sul posto hanno trovato due ragazzine “prive di sensi”, successivamente dichiarate morte. Le autorità non hanno diffuso i nomi delle vittime di 12 e 13 anni. Il presidente della New York City Transit, Demetrius Crichlow, ha confermato che si trattava di due ragazze impegnate nel “subway surfing”. “È straziante che due giovani ragazze siano morte perché hanno creduto che viaggiare all’esterno di un treno potesse essere un gioco divertente- ha dichiarato -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Morte Cecilia De Astis, la mamma di uno dei minorenni rompe il silenzio: "Ha pianto, ma non mi ha detto nulla"
Morte Cecilia De Astis, famiglie dei minorenni fuggite dal campo rom: scomparsi dopo l'incontro con la polizia
Morte Cecilia De Astis, perché i minorenni alla guida non sono imputabili e cosa rischiano i genitori
L’uso della pena di morte contro minorenni al momento del presunto reato è strettamente vietato dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, ratificata dall’Arabia Saudita. Jalal Labbad però è stato messo a morte e ora anche Abdullah al-Derazi è a rischio - X Vai su X
È inaccettabile che il sindaco Bandecchi utilizzi la morte di due minorenni ternani per tentare di nascondere le sue frasi aberranti sulle bambine e i bambini di Gaza. La tragedia di Gianluca e Flavio ha segnato profondamente la nostra comunità, aprendo una f Vai su Facebook
Due minorenni denunciati per aver fatto surf sopra il tetto di un treno della linea Brescia-Edolo. Il video postato in rete - Due minorenni sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Brescia per aver praticato «train surfing» sulla linea ferroviaria Brescia- brescia.corriere.it scrive
Sfida del train surfing. La “cavalcata” sui tetti dei vagoni opera di due minorenni - Edolo, si erano filmati mentre stavano aggrappati lassù, in equilibrio sulle carrozze in corsa tra Sale ... Scrive ilgiorno.it