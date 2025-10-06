Due minorenni morte sul tetto della metropolitana Allarme per il fenomeno Subway Surfing | ecco cos’è

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025

La polizia di New York ha trovato due ragazze morte nelle prime ore di sabato mattina 4 ottobre a causa del “subway surfing”, la pratica di viaggiare sopra i treni in movimento. Gli agenti sono intervenuti poco dopo le 3 del mattino alla fermata di Marcy Avenue, a Brooklyn, dopo una chiamata al 911. Sul posto hanno trovato due ragazzine “prive di sensi”, successivamente dichiarate morte. Le autorità non hanno diffuso i nomi delle vittime di 12 e 13 anni. Il presidente della New York City Transit, Demetrius Crichlow, ha confermato che si trattava di due ragazze impegnate nel “subway surfing”. “È straziante che due giovani ragazze siano morte perché hanno creduto che viaggiare all’esterno di un treno potesse essere un gioco divertente- ha dichiarato -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

due minorenni morte sul tetto della metropolitana allarme per il fenomeno subway surfing ecco cos8217232

© Ilfattoquotidiano.it - Due minorenni morte sul tetto della metropolitana. Allarme per il fenomeno Subway Surfing: ecco cos’è

In questa notizia si parla di: minorenni - morte

