Due comete stanno arrivando | il cielo di ottobre si accende come una festa cosmica

Buone notizie per gli appassionati di astronomia: ottobre 2025 porta con sé un doppio spettacolo celeste con due comete promettenti, C2025 A6 Lemmon e C2025 R2 SWAN, entrambe scoperte quest'anno. Il momento migliore per osservarle sarà tra metà e fine mese, quando si avvicineranno maggiormente alla Terra. La cometa C2025 R2 SWAN è stata individuata l'11 settembre 2025 dall'astronomo dilettante Vladimir Bezugly, che l'ha scovata analizzando le immagini dello strumento SWAN a bordo del satellite SOHO della NASA. Il nome SWAN deriva proprio dallo strumento che ha permesso la scoperta. Dopo essere emersa dalla direzione del Sole, la cometa ha mostrato un aumento inaspettato di luminosità, attirando l'attenzione degli osservatori di tutto il mondo.

