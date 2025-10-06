Due anni dal 7 ottobre tra striscioni insulti e minacce agli ebrei

Come vive, oggi, un ebreo? Dovrebbe essere una domanda anacronistica, che riporta direttamente alla prima metà del 1900. Ecco, allora, che alla vigilia caldissima del 7 ottobre, giorno del pogrom avvenuto per mano di Hamas con la morte di centinaia di civili, non si possono non ricordare i ricorrenti episodi di antisemitismo che oramai hanno cadenza quotidiana. Motivo per cui lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha di recente rafforzato le misure di sicurezza verso quelli che possono essere considerati obiettivi sensibili. Nelle piazze, non ultima quella di sabato a Roma, compaiono striscioni con scritto «quest'anno risparmia sugli addobbi di Natale: appendi un sionista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

