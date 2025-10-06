Droni su Oslo ritardi a scalo di Oslo

8.44 Alcuni atterraggi sono stati ritardati all'aeroporto di Oslo dopo l'avvistamento di alcuni droni segnalato da un pilota Norwegian Air nella notte. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ntb. "Uno o più aerei hanno atteso in aria fino al chiarimento della situazione. Nessun aereo è partito per destinazioni alternative", ha dichiarato un portavoce del gestore aeroportuale. "Dai 3 ai 5 droni", quelli che avrebbe visto il pilota, ma la polizia non ha ancora confermato che fossero droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it