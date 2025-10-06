Droni su Oslo ritardi per i voli

8.44 Alcuni atterraggi sono stati ritardati all'aeroporto di Oslo dopo l'avvistamento di alcuni droni segnalato da un pilota Norwegian Air nella notte. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ntb. "Uno o più aerei hanno atteso in aria fino al chiarimento della situazione. Nessun aereo è partito per destinazioni alternative", ha dichiarato un portavoce del gestore aeroportuale. "Dai 3 ai 5 droni", quelli che avrebbe visto il pilota, ma la polizia non ha ancora confermato che fossero droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

