Droni su Oslo ritardi per i voli
8.44 Alcuni atterraggi sono stati ritardati all'aeroporto di Oslo dopo l'avvistamento di alcuni droni segnalato da un pilota Norwegian Air nella notte. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ntb. "Uno o più aerei hanno atteso in aria fino al chiarimento della situazione. Nessun aereo è partito per destinazioni alternative", ha dichiarato un portavoce del gestore aeroportuale. "Dai 3 ai 5 droni", quelli che avrebbe visto il pilota, ma la polizia non ha ancora confermato che fossero droni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: droni - oslo
Droni, Oslo: chiuso l'aeroporto
Avvistati droni, chiusi gli aeroporti di Copenhagen e Oslo: decine di voli cancellati e dirottati
Droni sospetti sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo, scali chiusi decine voli deviati: code di passeggeri rimasti a terra
#Droni nei cieli europei. Ritardi e voli dirottati dall'aeroporto di #Oslo, per velivoli segnalati da alcuni piloti in avvicinamento allo scalo. "Non è possibile verificare se si trattasse di un drone", afferma la polizia norvegese Foto @flightradar24 - X Vai su X
Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo sono stati chiusi per ore dopo l'avvistamento di droni non identificati. Al momento non c’è certezza sulla responsabilità di questo sconfinamento. L’episodio, però, arriva in un contesto in cui la Russia è già accusata di altre vi Vai su Facebook
Guerra Ucraina Russia, avvistati presunti droni a aeroporto Oslo: voli in ritardo. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, avvistati presunti droni a aeroporto Oslo: voli in ritardo. Da tg24.sky.it
Oslo, presunti droni sull'aeroporto avvistati da un pilota: voli in ritardo e dirottati - La Russia ha annunciato lunedì di aver intercettato 251 droni ucraini durante la notte, uno degli attacchi più massicci di Kiev in tre anni e mezzo di conflitto, particolarmente intenso nella regione ... Segnala ilgazzettino.it