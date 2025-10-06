Droni nuovo avvistamento sull’aeroporto di Oslo | nella notte fuoco incrociato tra Kiev e Mosca
Da Kiev giunge notizia di un attacco contro un'infrastruttura energetica nella Regione di Chernihiv, nell'Ucraina settentrionale. A riferirlo è la società elettrica regionale, che però non avrebbe fatto chiarezza sul tipo di danno alla struttura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Pesaro, spiava la ex e il nuovo compagno con i droni. Condannato a un anno l'avvocato maceratese: sarà rieducato
Nuovo incendio in Provincia di Perugia, fiamme distruggono campo e uliveti. Utilizzati droni
Difesa, industria e droni. Il nuovo governo di Kyiv si presenta
Pesaro, spiava la ex e il nuovo compagno con i droni. Condannato a un anno l'avvocato maceratese: sarà rieducato
USA, nuovo sistema AI per rilevare droni ostili a lunga distanza
Nuovo allarme droni all’aeroporto di Monaco. Ripresa graduale dei voli. Bild: “Sono UAV da ricognizione militare”. A Francoforte arrestato un croato - L’avviso sul sito dello scalo: “Ci saranno ritardi per tutta la giornata”. Scrive msn.com
A Copenaghen riaperto l'aeroporto dopo la rilevazione di droni sospetti. Allerta 007: alto rischio sabotaggio - E' stato riaperto l'aeroporto di Copenaghen dopo che ieri sera era stato chiuso per il sorvolo di droni sospetti sullo scalo. Secondo tg.la7.it