Droni missili e super motori | ecco la strategia di Kim

Prima il continuo rafforzamento militare. Poi, a certe condizioni – una su tutte: nessuna richiesta di denuclearizzazione – l'eventuale incontro con Donald Trump e il dialogo diplomatico con Stati Uniti e Corea del Sud. Sono mesi caldissimi per la Corea del Nord, al centro dei giochi globali come forse ne le era mai successo dalla sua fondazione. Oltre il 38esimo parallelo le fabbriche di armi lavorano a ritmi serrati per mostrare a Kim Jong Un, e quindi al mondo intero, i progressi effettuati nella costruzione di droni, missili e motori a razzo. Non solo: alcune immagini satellitari hanno fatto capire che Pyongyang sta edificando nuove strutture presumibilmente per raggiungere gli obiettivi quinquennali di produzione di armamenti prefissati dallo stesso Kim. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

