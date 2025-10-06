L’isteria per droni russi sui siti sensibili dell’Europa monta, insieme alla chiamata alle armi contro Mosca, per ora sono brandita, ma con prospettive fosche per il futuro. Nessuna prova di un collegamento tra i droni minacciosi e la Russia, se non le dichiarazioni degli incendiari leader europei, che brandiscono l’asserita minaccia per alimentare la corsa al riarmo. Sul punto l’inquietante sviluppo della Romania, il cui parlamento sta approvando una legge per l’acquisizione di 216 carri armati Abramas, una massa di mezzi corazzati che potrebbe essere utilizzata in un futuro conflitto con Mosca, che il riarmo europeo, più che allontanare, approssima. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Droni in Europa: arrestate persone senza legami con i russi