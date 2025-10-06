Droni a Oslo | minaccia reale o allarme infondato?
Droni a Oslo, sospetti in volo sopra Gardermoen: scattano ritardi, dirottamenti e indagini sulla sicurezza dello spazio aereo europeo.. Diversi voli hanno subito ritardi e altri sono stati dirottati dopo l’avvistamento di presunti droni all’aeroporto di Gardermoen, a Oslo. A riportare la notizia è Sky TG24. La segnalazione è arrivata intorno alle 00:16 da parte di un pilota norvegese in fase di avvicinamento. Le autorità hanno sospeso temporaneamente le operazioni aeroportuali, mentre la polizia ha avviato indagini per chiarire la natura dell’oggetto avvistato. Sebbene non ci siano conferme ufficiali sull’identità del drone, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli spazi aerei europei. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
droni - oslo
