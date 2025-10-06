Droga telefoni e schede sim a detenuti | Foggia misure cautelari per due agenti penitenziari Accuse a vario titolo anche sei denunciati a piede libero

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in collaborazione con il personale della Polizia Penitenziaria della locale Casa Circondariale, hanno dato esecuzione a due provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la struttura carceraria. In particolare, è stata disposta: • una misura cautelare in carcere; • una misura interdittiva di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per la durata di un anno. I provvedimenti, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, sono il risultato di complesse attività investigative condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo della Guardia di Finanza di Foggia, con il supporto del N. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Droga, telefoni e schede sim a detenuti: Foggia, misure cautelari per due agenti penitenziari Accuse a vario titolo, anche sei denunciati a piede libero

