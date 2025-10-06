Droga dal Brasile all' area frentana quattro persone agli arresti e un indagato con obbligo di dimora

Nuovi sviluppi sull'indagine denominata Dominica, che lo scorso settembre ha permesso di smantellare un traffico internazionale di cocaina dal Brasile all'area frentana. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i corrieri venivano costretti a ingerire gli ovuli contenenti la sostanza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

