Droga a Catania due denunciati | scoperta base di spaccio in un appartamento al Pigno
I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 43enne e un 19enne catanesi, sorpresi a cedere cocaina e marijuana nel quartiere Pigno. Grazie a un'attività di osservazione "discreta", i militari hanno documentato un via vai sospetto di persone presso un appartamento in via dei Sanguinelli, individuato come punto di riferimento per lo spaccio. L'irruzione e il tentativo di ostacolo. Nel pomeriggio è scattato il blitz. Il 43enne, accortosi dell'arrivo dei carabinieri, ha cercato di impedire l'ingresso, facendo da vedetta e intimando di chiudere il portone.
In questa notizia si parla di: droga - catania
