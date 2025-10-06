ABBONATI A DAYITALIANEWS I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa hanno denunciato un 43enne e un 19enne catanesi, sorpresi a cedere cocaina e marijuana nel quartiere Pigno. Grazie a un’attività di osservazione “discreta”, i militari hanno documentato un via vai sospetto di persone presso un appartamento in via dei Sanguinelli, individuato come punto di riferimento per lo spaccio. L’irruzione e il tentativo di ostacolo. Nel pomeriggio è scattato il blitz. Il 43enne, accortosi dell’arrivo dei carabinieri, ha cercato di impedire l’ingresso, facendo da vedetta e intimando di chiudere il portone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga a Catania, due denunciati: scoperta base di spaccio in un appartamento al Pigno