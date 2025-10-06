Drammatico malore mentre si trova al lavoro | Casimiro muore a soli 50 anni Faceva l’operatore ecologico a Formia

Un grave lutto ha colpito la città di Formia questa mattina, 6 ottobre, con la scomparsa di Casimiro Mazzetti, operatore ecologico di 50 anni, deceduto mentre era in servizio. Il dramma in via Rubino. Secondo le prime ricostruzioni, Mazzetti è stato colto da un malore improvviso mentre svolgeva le sue mansioni in via Rubino. Nonostante l'allarme immediato e l'intervento tempestivo del 118 e dei Carabinieri, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il cordoglio dell'Amministrazione Comunale. L' Amministrazione Comunale di Formia ha espresso il proprio profondo cordoglio attraverso i canali social, sottolineando l'impegno e la dedizione di Mazzetti nel quotidiano svolgimento del suo lavoro presso la ditta FRZ.

