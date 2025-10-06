Drammatico incidente stradale | bimbo di 8 anni investito da un’auto Era con la madre E’ successo a Latina Per fortuna nulla di grave

Dayitalianews.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ieri pomeriggio un bambino di otto anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’ingresso principale del centro commerciale Latina Fiori. Il piccolo era accompagnato dalla madre quando è stato urtato da una Renault. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; all’arrivo dei soccorritori era cosciente e vigile. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto verifica da parte della Polizia Locale di Latina. #Latina #Incidente #Bambino #LatinaFiori #PoliziaLocale #SantaMariaGoretti. Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

drammatico incidente stradale bimbo di 8 anni investito da un8217auto era con la madre e8217 successo a latina per fortuna nulla di grave

© Dayitalianews.com - Drammatico incidente stradale: bimbo di 8 anni investito da un’auto. Era con la madre. E’ successo a Latina. Per fortuna nulla di grave

In questa notizia si parla di: drammatico - incidente

Addio al famoso influencer italiano: incidente drammatico, cos’è successo

Drammatico incidente a Porlezza nella notte: gravissimi ragazza e ragazzo di 16 e 18 anni

Tragedia per il papà: morto il figlio di 3 anni in un incidente drammatico

drammatico incidente stradale bimboIncidente sulla Statale 106: un morto, grave un bimbo - è difatti deceduto mentre un bimbo è rimasto ferito in modo grave nel corso di un incidente avvenuto sulla Statale 106 Jonica, nel tratto di ... Da cn24tv.it

Tragedia familiare a Corato: auto contro albero, morto bimbo di 5 mesi - Dramma a Corato: neonato di 5 mesi muore in incidente stradale. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Drammatico Incidente Stradale Bimbo