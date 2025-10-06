Drammatico incidente stradale | bimbo di 8 anni investito da un’auto Era con la madre E’ successo a Latina Per fortuna nulla di grave

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ieri pomeriggio un bambino di otto anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’ingresso principale del centro commerciale Latina Fiori. Il piccolo era accompagnato dalla madre quando è stato urtato da una Renault. Il bambino è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; all’arrivo dei soccorritori era cosciente e vigile. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto verifica da parte della Polizia Locale di Latina. #Latina #Incidente #Bambino #LatinaFiori #PoliziaLocale #SantaMariaGoretti. Per le vostre segnalazioni alla nostra redazione, potete usare il canale messanger su facebook, oppure scrivere a latina@dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

