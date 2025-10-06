Drammatico incidente durante la potatura di un albero | travolto dal tronco muore Davide Aveva solo 29 anni La tragedia in un terreno nella zona di Pontinia
Una tragedia improvvisa ha colpito la comunità di Amaseno nel pomeriggio di sabato 4 ottobre, quando Davide Di Girolamo, 29 anni, ha perso la vita mentre eseguiva lavori di pulizia su un terreno agricolo in località Migliara 47, Pontinia. L'incidente fatale durante il disboscamento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era intento ad abbattere un albero quando il tronco lo ha travolto. L'impatto si è rivelato immediatamente letale e i soccorsi, prontamente intervenuti, non hanno potuto salvarlo. La salma è stata trasferita all' obitorio di Sabaudia, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i necessari accertamenti.
