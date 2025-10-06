Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca Milano-Bergamo, incontro valido per la prima giornata della Serie A1 2025-2026 di volley femminile. La stagione riservata ai club si apre con uno sfizioso Monday Night, che propone sette incontri in contemporanea in prima serata: una vera e propria abbuffata per tutti gli appassionati, in modo da riprendere confidenza con il campionato dopo la ricca estate che ha portato in dote il trionfo dell’Italia tra Nations League e Mondiali. Milano punta in alto dopo aver lottato per lo scudetto e la Champions League nell’ultima annata agonistica, anche se la squadra è stata sensibilmente rinnovata: la palleggiatrice Alessia Orro e la schiacciatrice Myriam Sylla hanno deciso di trasferirsi in Turchia, ma la bomber Paola Egonu ha prolungato il proprio contratto ed è stata promossa capitana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere Milano-Bergamo stasera in tv, A1 volley femminile: orario, canale, streaming