Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025 | orari programma streaming

Dopo la Coppa Agostoni, andata in scena ieri e terminata con l’assolo di Adam Yates, il Trittico Lombardo proporrà martedì 7 ottobre l’appuntamento con le Tre Valli Varesine 2025. La gara, giunta alla sua 104esima edizione, è uno degli ultimi test di livello prima del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre. L’anno scorso la corsa fu annullata per maltempo. Quest’anno, si sfideranno per la vittoria 17 formazioni World Tour, tra cui figurano anche le tre italiane (Team PoltiVisit Malta, VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, Team Solution Tech Vini-Fantini). Parterre ricco di corridori di primo livello, con Isaac Del Toro pronto a recitare un ruolo da protagonista in un percorso ideale per gli attacchi brevi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025: orari, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - valli

Nei weekend della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata, due talenti del gusto portano in Piazza Fiorucci uno spettacolo culinario dal vivo. Vieni a vedere all'opera Paola Valli, creativa interprete del territorio, e Lorenzo Diamantini, food editor umbr Vai su Facebook

Dove vedere in tv le Tre Valli Varesine 2025: orari, programma, streaming - Dopo la Coppa Agostoni, andata in scena ieri e terminata con l'assolo di Adam Yates, il Trittico Lombardo proporrà martedì 7 ottobre l'appuntamento con le ... Riporta oasport.it

Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine 2025: le classiche del ciclismo in diretta - Lunedì 5 e martedì 6 ottobre vanno in scena le due classiche del nostro territorio e la Tre Valli femminile. Riporta varesenews.it