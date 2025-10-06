Oggi lunedì 6 ottobre (ore 20.30) si gioca tutta la prima giornata della serie A1 di volley femminile 2025-26. La Serie A1 Tigotà 202526 è pronta a partire con una prima giornata che promette spettacolo ed emozioni. Il campionato delle campionesse del mondo, tra i più competitivi a livello internazionale, offre subito sfide affascinanti: dalle corazzate Conegliano, Scandicci, Novara e Milano alle matricole Monviso e San Giovanni in Marignano, attese al debutto assoluto. Il calendario propone un big match subito suggestivo: la Uyba Busto Arsizio ospita le campionesse d’Italia dell’ Imoco Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi: orari partite 6 ottobre, programma, streaming